ياسر العصيمي: لدينا 15 ألف باحث من أبنائنا لكشف الثغرات الأمنية (فيديو)

محررو المناطق:

قال ياسر العصيمي متحدث الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز إنه يوجد لدينا 15 ألف باحث أمني لكشف الثغرات الأمنية .

و أضاف العصيمي لـ “الإخبارية” أن كل الجهات التي تريد أن تفحص مواقعها أو برامجها عليها أن تلجا للمنصة.

وتابع متحدث الاتحاد السعودي للأمن السيبراني و البرمجة و الدرونز أن أبنائنا من يحمون المنصات وهذا فخر لنا.

فيديو | ياسر العصيمي لـ #الإخبارية: لدينا 15 ألف باحث أمني سعودي لكشف الثغرات الأمنية .. و "عيالنا" هم من يحمون المنصات وهذا فخر لنا#برنامج_120 pic.twitter.com/oPenPYnuMn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021