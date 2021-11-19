احدث الأخبار

بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)
أبرز المواد
 رئيس “فلكية جدة”: بدر ربيع الآخر يزين سماء الوطن العربي.. الليلة
أبرز المواد
 الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة
أبرز المواد
 8822 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 خطيب المسجد الحرام: التطاول على الرسول أسلوب الوضعاء والمغرضون
أبرز المواد
 عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)
منوعات
 “الغذاء والدواء” تحذر: هذا الدواء لا يُستخدم مع مرض الإنفلونزا
أبرز المواد
 ياسر العصيمي: لدينا 15 ألف باحث من أبنائنا لكشف الثغرات الأمنية (فيديو)
محليات
 مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة يلتقي محافظ هيئة الحكومة الرقمية
أبرز المواد
 الاتحاد يعلن عدم خوضه مباراة الهلال المؤجلة.. و”البلوي” يكشف الأسباب
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان
المناطق
 “حساب المواطن” يكشف طريقة إضافة الأبناء إلى حساب “زوج الأم”
أبرز المواد
بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)

بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)

أبرز المواد
رئيس “فلكية جدة”: بدر ربيع الآخر يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

رئيس “فلكية جدة”: بدر ربيع الآخر يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

أبرز المواد
الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

أبرز المواد
8822 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8822 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أبرز المواد

“الغذاء والدواء” تحذر: هذا الدواء لا يُستخدم مع مرض الإنفلونزا

“الغذاء والدواء” تحذر: هذا الدواء لا يُستخدم مع مرض الإنفلونزا
http://almnatiq.net/?p=1070168
محررو المناطق:

أكد هيئة الغذاء والدواء أن الإنفلونزا من الأمراض الفيروسية التي لا يُستخدم لها مضاد حيوي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها على موقع “تويتر” إن المضاد الحيوي يستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية فقط.

وتابعت أنه إذا كان الطفل يعاني من مرض فيروسي مثل الإنفلونزا، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عن الأعراض.

Advertisements

روابط ذات صلة

“البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق

“البيئة” تعلن ضبط 20 مخالفة لنظام المبيدات ولائحته التنفيذية في 4 مناطق
“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم

“الغذاء والدواء” تفوز بجائزة منصة لينكدإن لأفضل بيئة تعلّم
استشاري يوجه نصيحة هامة بشأن استخدام قطرة العين البديلة لنظارة القراءة (فيديو)

استشاري يوجه نصيحة هامة بشأن استخدام قطرة العين البديلة لنظارة القراءة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*