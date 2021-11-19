“الغذاء والدواء” تحذر: هذا الدواء لا يُستخدم مع مرض الإنفلونزا

محررو المناطق:

أكد هيئة الغذاء والدواء أن الإنفلونزا من الأمراض الفيروسية التي لا يُستخدم لها مضاد حيوي.

وقالت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابها على موقع “تويتر” إن المضاد الحيوي يستخدم لعلاج الأمراض البكتيرية فقط.

وتابعت أنه إذا كان الطفل يعاني من مرض فيروسي مثل الإنفلونزا، فيجب استشارة الطبيب أو الصيدلي عن الأعراض.

الانفلونزا من الأمراض الفيروسية التي لا يُستخدم لها مضاد حيوي.#الأسبوع_العالمي_للمضادات_الحيوية#الغذاء_والدواء pic.twitter.com/ffdzUZCXwZ — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) November 19, 2021