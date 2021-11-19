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بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)

بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)

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بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)

بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)
عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري
http://almnatiq.net/?p=1070176
محررو المناطق:

في لفتة إنسانية، أقامت عائلة في منطقة الجوف مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها، فقد زوجته في القاهرة، ليكون مجاسهم مكان لاستقبال المعزين، والذي وفد إليه مجاميع كبيرة لتخفيف مصاب هذا المقيم.

وما إن تلقى نصر محمد الهادي، نبأ وفاة زجته في مصر، حتى التف حوله أبناء العائلة التي يعمل لديها موسين ومعزين. وقال الهادي، إنه حاول الاتصال بزوجته أكثر من مرة قبل أن يخبروه بوفاتها، مشيرا إلى أن نجليه هما من تلقى العزاء نيابة عنه.

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