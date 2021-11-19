عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)

محررو المناطق:

روى المراسل الذهبي علي اليامي قصة عمله مع وزارة الصحة، حيث عاصر 22 وزيرًا للصحة .

وقال المراسل الذهبي خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة إنه يستيقظ يوميًا من الساعة الرابعة صباحًا ليصلي الفجر ويتناول الفطور، ثم يبدأ الذهاب للعمل.

وأشار إلى أنه تم تعيينه مراسلًا في مكتب معالي الوزير في 26 – 8 – عام 1970، إلى ذلك الحين أي منذ 60 عاما.

وكرمت وزارة الصحة المراسل الذهبي، على تفانيه وإخلاصه الشديد للعمل وحرصة على استمرار مسيرته حتى الممات.

جمعة مباركة على المراسل الذهبي ✨

يحكي لنا قصته بعد عمله مع ٢٢ وزيرا للصحة، متفانيا في خدمته فخورا بمسيرته. pic.twitter.com/RSjFak8aK8 — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) November 19, 2021