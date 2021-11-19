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عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)

عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)

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عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)

عاصر 22 وزيراً منذ 60 عامًا.. “المراسل الذهبي” يروي مسيرة عمله مع “الصحة” حتى الآن (فيديو)
المراسل الذهبي علي اليامي
http://almnatiq.net/?p=1070177
محررو المناطق:

روى المراسل الذهبي علي اليامي قصة عمله مع وزارة الصحة، حيث عاصر 22 وزيرًا للصحة .

وقال المراسل الذهبي خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة إنه يستيقظ يوميًا من الساعة الرابعة صباحًا ليصلي الفجر ويتناول الفطور، ثم يبدأ الذهاب للعمل.

وأشار إلى أنه تم تعيينه مراسلًا في مكتب معالي الوزير في 26 – 8 – عام 1970، إلى ذلك الحين أي منذ 60 عاما.

وكرمت وزارة الصحة المراسل الذهبي، على تفانيه وإخلاصه الشديد للعمل وحرصة على استمرار مسيرته حتى الممات.

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