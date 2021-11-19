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8822 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

8822 وفاة حتى الآن.. وزارة الصحة: تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=1070188
المناطق - الرياض:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و حالة وفاة واحدة خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة حول مستجدات فيروس كورونا أنه تم تعافي 42 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,5054، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,412، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,822 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد أوصت جميع المواطنين والمقيمين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بسرعة حجز موعد عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح المضاد للفيروس، مبينة أن متحورات كورونا سريعة الانتشار، وتتطلب أخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منها.

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