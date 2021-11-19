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الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

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الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة
http://almnatiq.net/?p=1070189
محررو المناطق:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

جاء ذلك تفاعلًا مع فيديو وثقه ‏‎‎‏مواطن لتفحيط قائدي السيارتين، مقدماً شكوى لإدارة المرور.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه تم ضبطهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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