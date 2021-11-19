الإطاحة بقائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في حي سكني بجدة

محررو المناطق:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط قائدي مركبتين لممارستهم التفحيط في أحد الأحياء السكنية بمحافظة جدة.

جاء ذلك تفاعلًا مع فيديو وثقه ‏‎‎‏مواطن لتفحيط قائدي السيارتين، مقدماً شكوى لإدارة المرور.

وأشارت إدارة المرور إلى أنه تم ضبطهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائدي مركبتين قاما بممارسة التفحيط في أحد الأحياء السكنية في محافظة #جدة؛ فقد تم ضبطهم وإحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.#المرور_السعودي pic.twitter.com/aL0I7tFZeX — المرور السعودي (@eMoroor) November 19, 2021