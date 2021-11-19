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رئيس “فلكية جدة”: بدر ربيع الآخر يزين سماء الوطن العربي.. الليلة

رئيس “فلكية جدة”: بدر ربيع الآخر يزين سماء الوطن العربي.. الليلة
بدر ربيع الآخر
http://almnatiq.net/?p=1070191
محررو المناطق:

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر البدر لشهر ربيع الآخر سيرصد بعد غروب شمس، اليوم الجمعة، بسماء الوطن العربي، لافتا أنه البدر الأخير خلال فصل الخريف 2021.

وقال أبوزاهرة: “بعد حلول ظلمة الليل سيشاهد نجم الدبران الأحمر بالقرب من القمر، وليس ببعيد يمكن العثور على عنقود الثريا (الشقيقات السبع) الذي يبدو كلطخة ضبابية، ولكن بسبب ضوء القمر واضاءة المدن هناك حاجة إلى استخدام المنظار لرؤية هذا العنقود النجمي”.

وتابع: “في أثناء شروق القمر سيلاحظ أنه قد يكون باللون الوردي أو البرتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي للأرض الذي يقوم ببعثرة الضوء الأبيض المنعكس عن القمر وتتشتت ألوان الطيف الأزرق ذات الطول الموجي القصير وتبقى ألوان الطيف الأحمر ذات الطول الموجي الطويل والتي تصل إلى أعيننا ونراها، وهو السبب نفسه الذي يجعلنا نرى الشمس الغاربة بلون ضارب للحمرة”.

وأكمل: “القمر سيتبع المسار الظاهري لشمس مطلع مايو عبر السماء وعند منتصف الليل عندما تكون الشمس تحت أقدامنا في الجانب الآخر من الأرض فإن القمر البدر سيكون في موقع شمس الظهر في مطلع مايو أعلى السماء”.

وأردف: “نظراً لأن طور البدر يحدث عندما يكون القمر في مقابلة للشمس خلال الشهر؛ فانه يتبع نفس قوس مسار الشمس الظاهري في السماء الذي تتبعه من الآن فصاعداً في الأشهر الستة المقبلة، وفي كل من النصف الشمالي أو الجنوبي للكرة الأرضية سيشرق القمر من الأفق الشمالي الشرقي، ويغرب في الشمال الغربي تماماً، كما تفعل الشمس ظاهرياً في مايو”.

وأوضح أنه بشكل عام في النصف الشمالي سيحلق القمر البدر عالياً، مثل شمس الربيع، لكن في المناطق جنوب خط الاستواء القمر سيتبع المسار الظاهري المنخفض لشمس أواخر الخريف.

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