احدث الأخبار

المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران
أبرز المواد
 تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
أبرز المواد
 إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية
أبرز المواد
 دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب
أبرز المواد
 استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)
أبرز المواد
 شاهد.. لحظة اصطدام قائد مركبة بأخرى من الخلف بـ”خميس مشيط”
أبرز المواد
 إخماد حريق اندلع في مطعم بمجمع تجاري بالمدينة
أبرز المواد
 وكيل الصحة يكشف عن خطأ فادح لاستخدام المضادات الحيوية في الطب البيطري
أبرز المواد
 استشاري: من يرغب بالارتباط بشريك يكبره في العمر مصاب بـ “اختلال الشخصية”
أبرز المواد
 “مكافحة المخدرات” تحذر من الهيروين: “نفس يتوقف.. ثم وفاة”
أبرز المواد
 105 ألف مراجع لطوارئ مستشفيات حفر الباطن خلال سبتمبر وأكتوبر
المنطقة الشرقية
 بالدموع ودعها.. عائلة بالجوف تقيم مجلس عزاء لمقيم مصري يعمل لديها فقد زوجته بالغربة (فيديو)
أبرز المواد
المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

أبرز المواد
تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

أبرز المواد
إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية

إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية

أبرز المواد
دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب

دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب

أبرز المواد

وكيل الصحة يكشف عن خطأ فادح لاستخدام المضادات الحيوية في الطب البيطري

وكيل الصحة يكشف عن خطأ فادح لاستخدام المضادات الحيوية في الطب البيطري
http://almnatiq.net/?p=1070199
محررو المناطق:

قال عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل وزارة الصحة واستشاري الأمراض المعدية، إن كثير من المضادات الحيوية مشتركة بين الطب البشري والطب البيطري.

وحذر عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر” من استخدام المضادات الحيوية كمحفز لنمو الدواجن و المواشي واصفًا ذلك بالخطأ الفادح.

وأشار إلى  البكتيريا المقاومة للمضادات التي تصيب البشر منشأها حيواني في الغالب وقد تنقل اساليبها في مقاومة المضادات لغيرها من البكتيريا.

Advertisements

روابط ذات صلة

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس

يقتل 21% من الحالات.. وكيل الصحة يحذر من مخاطر كورونا ميرس
تعالج الحمى القرمزية والالتهاب الرئوي.. معلومات مهمة حول المضادات الحيوية

تعالج الحمى القرمزية والالتهاب الرئوي.. معلومات مهمة حول المضادات الحيوية
تؤدي إلى عواقب وخيمة.. استشاري يوضح موانع استخدام المضادات الحيوية

تؤدي إلى عواقب وخيمة.. استشاري يوضح موانع استخدام المضادات الحيوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*