وكيل الصحة يكشف عن خطأ فادح لاستخدام المضادات الحيوية في الطب البيطري

محررو المناطق:

قال عبدالله بن مفرح عسيري، وكيل وزارة الصحة واستشاري الأمراض المعدية، إن كثير من المضادات الحيوية مشتركة بين الطب البشري والطب البيطري.

وحذر عسيري عبر حسابه على موقع “تويتر” من استخدام المضادات الحيوية كمحفز لنمو الدواجن و المواشي واصفًا ذلك بالخطأ الفادح.

وأشار إلى البكتيريا المقاومة للمضادات التي تصيب البشر منشأها حيواني في الغالب وقد تنقل اساليبها في مقاومة المضادات لغيرها من البكتيريا.

#الصحة_الواحدة

💊الكثير من المضادات الحيوية مشتركة بين الطب البشري والطب البيطري

🔴استخدام المضادات الحيوية كمحفز لنمو الدواجن و المواشي خطأ فادح

⚠️ البكتيريا المقاومة للمضادات التي تصيب البشر منشأها حيواني في الغالب و قد تنقل اساليبها في مقاومة المضادات لغيرها من البكتيريا https://t.co/3Bh2mirYm1 — عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) November 19, 2021