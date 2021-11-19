استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)

محررو المناطق

أوضح استشاري علم السموم الجنائي العقيد عبدالعزيز الدلقان، أبرز التأثيرات السلبية التي تُصيب العقل جراء تعاطي المخدرات.

وقال الدلقان في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ، والذي يتحكم في وظائف الحياة ويجعل الشخص أكثر عدوانية.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، قد أكدت أن الهيروين هو أحد أنواع المخدرات الأفيونية الخطيرة، وهو مخدر قوي للجهاز العصبي المركزي، ويسبب إدمانا جسميا ونفسيا خطيرا.

وأوضحت الوطنية لمكافحة المخدرات، أن من أضرار الهيروين: حالات الإغماء المتكررة، وخراجات في أنحاء الجسم، والتقيؤ ونقص الشهية للطعام، فقدان في الوزن وشحوب الوجه، توقف النفس الفجائي ثم الوفاة.

فيديو | استشاري علم السموم الجنائي العقيد عبدالعزيز الدلقان لـ #نشرة_النهار: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ والذي يتحكم في وظائف الحياة ويجعل الشخص أكثر عدوانية #الإخبارية pic.twitter.com/DDsJ9ejWob — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021