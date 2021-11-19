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دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب

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دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب

دراسة طبية تحذر من تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة.. لهذا السبب
http://almnatiq.net/?p=1070237
المناطق- وكالات:

حذرت دراسة طبيبة حديثة من تناول “الأرز” و”المكرونة” التي تم تحضيرها في مدة تزيد عن 24 ساعة.

وأكد أنوكريتي ماتور، الباحث في التكنولوجيا الحيوية في الجامعة الوطنية الأسترالية، في دراسة له، أن تناول “الأرز” و”المكرونة” البائتة يسبب العديد من الأضرار، فهناك بكتيريا تسمى Bacillus cereus، يمكنها العيش في التربة أو الطعام أو في القناة الهضمية.

وأوضح “ماتور”، أن الموائل الطبيعية المعروفة لبكتيريا B. cereus واسعة النطاق، حيث تنشط في التربة والحيوانات والحشرات والغبار والنباتات، حسب مجلة Nature Microbiology.

وحذر الباحث في التكنولوجيا الحيوية، من تكاثر البكتيريا عبر الاستفادة من العناصر الهامة من المنتجات الغذائية، بما في ذلك الأرز ومنتجات الألبان والتوابل والأطعمة المجففة والخضروات.

 

 

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