تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

محررو المناطق

حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقتها، أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء جاء بعدما لاحظت استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد عن بيع مخططات أُعدت على أراضٍ زراعية، بدون موافقة الوزارة.

وأشارت “الوزارة” إلى أن هذه الخطوة تخالف الضوابط المعتمدة للتجزئة وكذلك الضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والزراعة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان.