المناطق- واس

رأست المملكة، أمس، الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران، بمشاركة الأردن و مصر ودول الترويكا الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا)، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض.

وأكدت ممثل المجموعة الخليجية دعم الجهود الدولية لمنع حيازة إيران السلاح النووي، بما في ذلك مفاوضات فيينا، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، ودعم الجهود نحو التهدئة وتخفيض التصعيد، مؤكدة أن إشراك دول المنطقة في الجهود الدبلوماسية المرتكزة على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار هو السبيل لضمان السلم والأمن والازدهار المستدام الإقليمي والدولي.

المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران بمشاركة الأردن ومصر ودول الترويكا الأوربية.https://t.co/ea8VzthP8S#واس_عام pic.twitter.com/pHk8CiHcPh — واس العام (@SPAregions) November 19, 2021