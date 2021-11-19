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مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)

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مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)

مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070260
محررو المناطق

نجح مواطن في ابتكار تطبيق إلكتروني جديد يُتيح لسكان الأحياء التواصل لتبادل المعلومات فيما بينهم.

وقال المواطن فيصل الصويمل، خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إن الفكرة بدأت قبل 5 سنوات، حيث لاحظ احتياج الأحياء لشبكة اجتماعية تجمعهم.

وأضاف أن التطبيق الجديد الذي يحمل اسم “حارتنا” يساعد السكان على التواصل وكذلك أصحاب المحلات على تقديم العروض لهم.

 

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