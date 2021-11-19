مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)

نجح مواطن في ابتكار تطبيق إلكتروني جديد يُتيح لسكان الأحياء التواصل لتبادل المعلومات فيما بينهم.
وقال المواطن فيصل الصويمل، خلال لقاء على قناة “الإخبارية”، إن الفكرة بدأت قبل 5 سنوات، حيث لاحظ احتياج الأحياء لشبكة اجتماعية تجمعهم.
وأضاف أن التطبيق الجديد الذي يحمل اسم “حارتنا” يساعد السكان على التواصل وكذلك أصحاب المحلات على تقديم العروض لهم.
فيديو | سعودي ينشئ تطبيقاً إنسانياً يجمع الجيران باسم "حارتنا" .. وفيصل لـ #الإخبارية: التطبيق يحاول إعادة التواصل بين الجيران#برنامج_120 pic.twitter.com/si6dt4XQro
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021
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