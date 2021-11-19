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المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية

المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=1070270
محررو المناطق

أكدت المملكة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية وتقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في أعمال إرهابية لأي غرض من الأغراض.

جاء ذلك في كلمة المملكة خلال الاجتماع الخاص المشترك بشأن الأخطار والاتجاهات في مجال تمويل الإرهاب وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2462 (2019) التي ألقاها عضو وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة من إدارة مكافحة الإرهاب خالد ناصر العضيب.

وأفاد العضيب، أن المملكة قامت بإنشاء إدارة معنية بالتحريات المالية في العام 2006م، حيث تتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً على تلقي وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بغسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

وأشار إلى أن هذه الإدارة أصبحت عضواً في مجموعة الإيجمونت منذ العام 2009م، مفيداً أنه في العام 2017م قامت المملكة بالتقييم الوطني حول مخاطر تمويل الإرهاب بهدف تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجهها، وتقييم فعالية الاستراتيجيات والسياسات المتبعة لتقليل المخاطر وتحديد الأولويات في ذلك، واتخاذ قرارات مبررة ذات صلة

وقال العضيب: “اعتمدت المملكة في العام 2018م الأهداف والخطة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتضمن تعزيز التعاون والتنسيق المحلي والدولي في هذا المجال”.

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