المملكة تتبرع بـ50 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية

محررو المناطق

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، اليوم الجمعة، تبرع المملكة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمبلغ 50 ألف يورو؛ للمساهمة في إنشاء مركز الكيمياء والتقنية الجديد.

وأوضح العطية، أن المملكة دائمًا سباقة للإسهام في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الدولي، مشيرًا إلى أن التبرع يأتي تجسيدًا وامتدادًا لاهتمام القيادة وسياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها.

وأشار إلى أن إنشاء هذا المركز يُعد تنفيذًا لمضامين المادة الحادية عشرة من الاتفاقية التي أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها.