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“رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب

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“رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب

“رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب
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محررو المناطق

حسم المدير الفني للمنتخب الوطني، المدرب الفرنسي هيرفي رينارد الجدل حول تجديد عقده مع الأخضر.

وأكد رينارد، أن عقده مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتجدد تلقائيًا، في حال تأهل الأخضر إلى كأس العالم 2022 في قطر، بحسب صحيفية “الرياضية”.

وشدد على أنه يركيز حاليًا على مرحلة التصفيات، وخاصة أن المنتخب على رأس مجموعته برصيد 16 نقطة ويبتعد عن أقرب منافسية بـ4 نقاط.

وأضاف رينارد أنه تم التنسيق مع لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين بخصوص لعب المباراتين المؤجلتين للهلال والنصر خلال فترة التوقف بسبب كأس العرب.

 

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