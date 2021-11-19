احدث الأخبار

الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”
أبرز المواد
 “رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب
أبرز المواد
 بمساعدة نجل الزوجة الأولى.. شخص يحبس زوجته حتى الموت في اليمن
أبرز المواد
 بعد ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا.. تنبيه هام من قنصلية المملكة لدى “فرانكفورت”
أبرز المواد
 “بايدن” يسلم صلاحياته الرئاسية لنائبته الأولى.. لهذا السبب
أبرز المواد
 المملكة تتبرع بـ50 ألف يورو لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية
أبرز المواد
 العراق.. مقتدى الصدر يعلن حل تشكيل “لواء اليوم الموعود” العسكري
أبرز المواد
 مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)
أبرز المواد
 المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران
أبرز المواد
 تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها
أبرز المواد
 إخضاع رجال الضبط الجنائي لإشراف النيابة العامة.. تعديلات على نظام الإجراءات الجزائية
أبرز المواد
الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”

الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”

أبرز المواد
“رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب

“رينارد” يحسم الجدل بشأن تجديد عقده مع المنتخب

أبرز المواد
بمساعدة نجل الزوجة الأولى.. شخص يحبس زوجته حتى الموت في اليمن

بمساعدة نجل الزوجة الأولى.. شخص يحبس زوجته حتى الموت في اليمن

أبرز المواد
بعد ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا.. تنبيه هام من قنصلية المملكة لدى “فرانكفورت”

بعد ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا.. تنبيه هام من قنصلية المملكة لدى “فرانكفورت”

أبرز المواد

الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”

الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”
http://almnatiq.net/?p=1070297
محررو المناطق

كشفت منظومة “توكلنا”، عن آلية طريقة تسجيل مواطني البحرين الزائرين للمملكة عبر التطبيق.

وبيّن التطبيق، أنه يجرى تسجيل الدخول ثم اختيار زائر أو خليجي، وبعدها يتم إدخال البيانات التعريفية المطلوبة والإقرار على الشروط.

ولفت إلى أنه يتلقى بعد ذلك المُستخدم رمز التعريف على الجوال وبعد إدخاله في التطبيق يجب إنشاء كلمة المرور، ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظومة “توكلنا” في “سدايا”، عبدالله العيسى، أن ربط الجواز الصحي إلكترونيًا بين المملكة والبحرين خطوة نحو التكامل الرقمي.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تجربة المُسافر ستكون آلية بالكامل دون الحاجة لحمل إثباتات التحصين أو نتائج فحص “كورونا”.

Advertisements

روابط ذات صلة

المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية

المملكة تؤكد أمام الأمم المتحدة وقوفها ضد تمويل الأعمال الإرهابية
المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران

المملكة ترأس الاجتماع التشاوري للجنة الخليجية الأمريكية بشأن إيران
تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

تنبيه مهم من “البيئة” بشأن بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*