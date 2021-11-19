الكشف عن آلية تسجيل البحرينيين الزائرين للمملكة بتطبيق “توكلنا”

محررو المناطق

كشفت منظومة “توكلنا”، عن آلية طريقة تسجيل مواطني البحرين الزائرين للمملكة عبر التطبيق.

وبيّن التطبيق، أنه يجرى تسجيل الدخول ثم اختيار زائر أو خليجي، وبعدها يتم إدخال البيانات التعريفية المطلوبة والإقرار على الشروط.

ولفت إلى أنه يتلقى بعد ذلك المُستخدم رمز التعريف على الجوال وبعد إدخاله في التطبيق يجب إنشاء كلمة المرور، ثم تحديد مكان الإقامة على الخريطة.

وأكد الرئيس التنفيذي لمنظومة “توكلنا” في “سدايا”، عبدالله العيسى، أن ربط الجواز الصحي إلكترونيًا بين المملكة والبحرين خطوة نحو التكامل الرقمي.

ولفت في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إلى أن تجربة المُسافر ستكون آلية بالكامل دون الحاجة لحمل إثباتات التحصين أو نتائج فحص “كورونا”.