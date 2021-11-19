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التحالف: مقتل أكثر من 100 إرهابي وتدمير 19 آلية ومنظومة دفاع جوي للحوثي في اليمن

التحالف: مقتل أكثر من 100 إرهابي وتدمير 19 آلية ومنظومة دفاع جوي للحوثي في اليمن

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مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)

مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)

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“الخارجية” تعلن إعادة افتتاح سفارة المملكة لدى الصومال

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خبير يوضح الفارق بين العطور النسائية والرجالية (فيديو)

خبير يوضح الفارق بين العطور النسائية والرجالية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070320
محررو المناطق

أوضح خبير وجامع العطور عمر السبيعي، الفارق بين العطور المناسبة للرجال والأنسب للنساء.

وقال السبيعي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن عطور الرجال تحتوي على الروائح الحمضية، أما عطور النساء فتحتوي على نبات الورد والروائح المكياجية.

ولفت إلى أن هناك عطور أخرى وسطية يمكن استخدامها من قبل الرجال والنساء؛ كونها تصلح للطرفين.

 

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