خبير يوضح الفارق بين العطور النسائية والرجالية (فيديو)

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أوضح خبير وجامع العطور عمر السبيعي، الفارق بين العطور المناسبة للرجال والأنسب للنساء.

وقال السبيعي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إن عطور الرجال تحتوي على الروائح الحمضية، أما عطور النساء فتحتوي على نبات الورد والروائح المكياجية.

ولفت إلى أن هناك عطور أخرى وسطية يمكن استخدامها من قبل الرجال والنساء؛ كونها تصلح للطرفين.

م. عمر السبيعي .. خبير وجامع للعطور يشرح الفارق بين العطور المناسبة للرجال والأنسب للنساء@omarmalsubaie#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/w5XOyRSD4L — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2021