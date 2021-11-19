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خبير يكشف كيفية التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني داخل المملكة (فيديو)

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خبير يكشف كيفية التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني داخل المملكة (فيديو)

خبير يكشف كيفية التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني داخل المملكة (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070322
محررو المناطق

أوضح رائد الأعمال وخبير التجارة الإلكترونية، أحمد سليمان، أن شراء المنتجات عبر الانترنت يكون أرخص من التجارة على أرض الواقع، لعدم وجود تكاليف إضافية.

وأضاف في لقاء مع برنامج” سيدتي”، أن التاجر على أرض الواقع يضيف تكاليف أجرة المحل على العميل.

وحول كيفية التأكد من موثوقية المتجر الإلكتروني، أشار “سليمان” إلى أنه بالدخول على موقع “معروف” التابع لوزارة التجارة، ووضع اسم المتجر يمكن التأكد من أنه موجود بالفعل، إذا كانت عملية الشراء من داخل المملكة.

أما إذا كانت من خارج المملكة فهنالك العديد من المواقع الالكترونية التي يمكن التأكيد من خلالها من موثوقية المتجر.

 

 

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