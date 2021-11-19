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إجراء أول زراعة كبد تبادلية في الشرق الأوسط بالدمام

إجراء أول زراعة كبد تبادلية في الشرق الأوسط بالدمام
http://almnatiq.net/?p=1070325
المناطق ـ الشرقية:

نجح فريق طبي متخصص بمركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، في زراعة كبد لمواطن بالغ وآخر طفل من متبرعين على قيد الحياة، حيث تُعد تلك العملية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط.

وأوضح مدير مركز زراعة الأعضاء بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الدكتور محمد  القحطاني، أن أحد المرضى كان يعاني من قصور في الكبد بالإضافة لإصابته بورم كبدي سرطاني، قبل أن يجد شخص مُتبرع له.

فيما تبرعت ابنة المريض بالجزء الأيسر من كبدها لطفل كان على قوائم الانتظار لأكثر من سنة ويعاني من قصور في الكبد ولا يقوى على الحركة.

وشدد القحطاني على أن عمليات زراعة الكبد التبادلية تمت على مدار يومين، ومن ثم غادر المتبرعين والمُتبرّع لهم المستشفى في اليوم الرابع من إجراء العمليات.

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