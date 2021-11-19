“جمعية الأورام” تحدد طريقة الفحص الذاتي لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي

محررو المناطق

كشف رئيس الجمعية السعودية للأورام، الدكتور متعب الفهيدي، عن طريقة الفحص الذاتي قبل الماموجرام لاكتشاف الإصابة بـ”سرطان الثدي”.

وشدد الفهيدي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، على أن سرطان الثدي هو النوع الأكثر تشخيصًا والأكثر تسببًا للوفاة بالسرطان لنساء العالم، فهو مسؤول عن 25 في المائة (1.7 مليون) حالة سرطان وعن 15 في المائة (521.900) حالة وفاة به سنويًا.

وسجل سرطان الثدي معدلات انتشار أعلى قليلا في المناطق الأقل ضررا (883.000) حالة مقابل المناطق الأكثر تطورا والتي سجلت (794.000) حالة.