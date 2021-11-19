بعد نقله صلاحياته لنائبته.. تفاصيل الفحوصات التي سيجريها “بايدن”

المناطق- وكالات:

سيخضع الرئيس الأمريكي جو بايدن ،اليوم الجمعة، إلى فحص “روتيني” بالمنظار للأمعاء تحت تخدير كلي، بعد نقله صلاحياته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس.

ويهدف هذا الفحص “الروتيني” إلى كشف أي تشوهات في القولون، ويشكل جزءً من الفحص الطبي الأول للرئيس الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والسبعين السبت.

وقالت الرئاسة الأمريكية، إن تفاصيل هذا الفحص ستعلن بعد ظهر الجمعة بتوقيت واشنطن، مضيفة : “كما حدث عندما خضع الرئيس جورج بوش الابن للعملية نفسها في 2002 و2007، ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في الدستور، سينقل الرئيس بايدن صلاحياته إلى نائب الرئيس لفترة قصيرة، عندما يكون تحت التخدير”.

وللمرة الأولى، ستمارس سيدة مؤقتا وبشكل رسمي الصلاحيات الرئاسية في الولايات المتحدة، فيما قال البيت الأبيض إن أوقات ومدة هذا الانتقال للسلطة ستعرف في نهاية التنظير.