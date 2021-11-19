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الداخلية البريطانية تكشف ملابسات تصنيف حماس منظمة إرهابية

الداخلية البريطانية تكشف ملابسات تصنيف حماس منظمة إرهابية
http://almnatiq.net/?p=1070349
المناطق ـ وكالات:

علقت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم الجمعة، على قرارها الخاص بحظر حركة “حماس”.

وقالت باتيل، إن القرار يأتي في خطوة تنسجم مع موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحركة.

ولفتت إلى أن حماس تملك قدرات إرهابية واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، إلى جانب منشآت لتدريب إرهابيين.

يشار إلى أن تقارير إعلامية بريطانية قد أكدت تصنيف بريطانيا لحركة “حماس” كتنظيم إرهابي.

ونوهت إلى تلك الخطوة ستتخذ بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وإن كل من يعبر عن تأييده للحركة أو يرفع رايتها أو ينظم اجتماعات لها سيكون مخالفًا للقانون.

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