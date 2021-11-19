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مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)

مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)

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مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)

مواطن يحول سيارته القديمة إلى مزار سياحي بـ”جازان” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070363
محررو المناطق

نشرت قناة ” الإخبارية” تقريرا مصورا عن قيام مواطن بتزيين سيارته القديمة لتكون مزاراً سياحياً، ووجهة للزوار من داخل المملكة وخارجها بمنطقة جازان.

وفي التفاصيل، قال المواطن راعي الريث: “هذه السيارة معي منذ 15 عاما أتحرك من خلالها في جميع المناطق والسياح يطلبونني من خلال الجوال لكي أقوم بتوصيلهم للأماكن التي يريدونها” .

وتابع:” السياح يتركون سياراتهم لكي يركبون معي مخصوص بالسيارة فهو أكثر شيء يحبونه ويحبون أن ينتقلون من خلالها إلى المناطق الجبلية”.

وحرص “الريث” على تتويج السيارة بأعلام المملكة وصور القيادة، ليتنقل بالزوار في أعالي الجبال كنوع من أنواع تنشيط السياحة بجبال “جازان”.

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