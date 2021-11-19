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استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)

استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)

أبرز المواد

استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)

استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070370
محررو المناطق

أوضح الدكتور رائد الدهش، استشاري الغدد الصماء والسكري، عن تأثير الهرمونات على الوضعية أو التشكيل الجسدي للشباب أو الفتيات.

وأكد في لقاء مع برنامج “إم بي سي في أسبوع”، أن خلل الهرمونات قد يتسبب في اكتساب الفتاة لبعض الملامح الذكورية، والعكس.

وكان “الدهش، قد أكد في لقاءات تلفزيونية سابقة أن وقف علاج الكولسترول من الأخطاء الشائعة عند المرضى والأطباء أيضًا.

 

 

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