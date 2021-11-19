احدث الأخبار

تعزيز التعاون بين التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم بعفيف
منطقة الرياض
 هل الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى “ترهل الثدي”؟.. استشارية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)
أبرز المواد
 هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل
أبرز المواد
 قد يسبب الموت المفاجئ.. مختصة تحذر من إعطاء الأطفال العسل قبل هذا السن (فيديو)
أبرز المواد
 مختص: العطور المناسبة للصيف تختلف عن الشتاء لهذا السبب (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف يكشف تفاصيل فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء
أبرز المواد
 استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)
أبرز المواد
 استشاري يكشف أسباب اكتساب الفتيات بعض الملامح الذكورية (فيديو)
أبرز المواد
 السماح بإعطاء كل البالغين الأمريكيين جرعات تنشيطية ضد “كورونا”
أبرز المواد
 “بايدن” يعود لممارسة مهام عمله عقب إجرائه فحوصات طبية
أبرز المواد
 التحالف: مقتل أكثر من 100 إرهابي وتدمير 19 آلية ومنظومة دفاع جوي للحوثي في اليمن
أبرز المواد
تعزيز التعاون بين التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم بعفيف

تعزيز التعاون بين التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم بعفيف

منطقة الرياض
هل الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى “ترهل الثدي”؟.. استشارية تجيب (فيديو)

هل الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى “ترهل الثدي”؟.. استشارية تجيب (فيديو)

أبرز المواد
“الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)

“الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)

أبرز المواد
هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل

هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل

أبرز المواد

استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)

استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070375
محررو المناطق

أكد رئيس الجمعية السعودية للأورام، الدكتور متعب الفهيدي، أن التوعية بسرطان الثدي أثرت بشكل كبير على خفض الإصابات الخاصة بالمرض.

ولفت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه جرى تسجيل 2450 حالة إصابة بين السيدات، و45 إصابة بين الرجال، منها 40% من هذه الحالات في المراحل المبكرة.

وكشف استشاري للأورام، عن طريقة الفحص الذاتي قبل الماموجرام لاكتشاف الإصابة بـ”سرطان الثدي”.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

“جمعية الأورام” تحدد طريقة الفحص الذاتي لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)

“جمعية الأورام” تحدد طريقة الفحص الذاتي لاكتشاف الإصابة بسرطان الثدي (فيديو)
مواطنة تبتكر جهازًا قادرًا على اكتشاف أنواع متعددة من السرطانات (فيديو)

مواطنة تبتكر جهازًا قادرًا على اكتشاف أنواع متعددة من السرطانات (فيديو)
480 مستفيدةً من الفعاليات التوعوية لسرطان الثدي بالنعيرية

480 مستفيدةً من الفعاليات التوعوية لسرطان الثدي بالنعيرية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*