استشاري يكشف عن خطوة هامة أدت لتراجع الإصابات بسرطان الثدي (فيديو)

محررو المناطق

أكد رئيس الجمعية السعودية للأورام، الدكتور متعب الفهيدي، أن التوعية بسرطان الثدي أثرت بشكل كبير على خفض الإصابات الخاصة بالمرض.

ولفت في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “الإخبارية”، إلى أنه جرى تسجيل 2450 حالة إصابة بين السيدات، و45 إصابة بين الرجال، منها 40% من هذه الحالات في المراحل المبكرة.

وكشف استشاري للأورام، عن طريقة الفحص الذاتي قبل الماموجرام لاكتشاف الإصابة بـ”سرطان الثدي”.

د. متعب الفهيدي: التوعية بـ #سرطان_الثدي أثرت بشكل كبير.. وسجلنا 2450 حالة إصابة بين السيدات و45 إصابة بين الرجال منها 40% من هذه الحالات في المراحل المبكرة .. وهذا مفيد جدا@drfoheidi#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OEjDnLLxau — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2021