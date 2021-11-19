مختص: العطور المناسبة للصيف تختلف عن الشتاء لهذا السبب (فيديو)

محررو المناطق

قال خبير وجامع العطور، عمر السبيعي، إن العطور المناسبة للصيف تختلف عن الشتاء خصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة.

وأضاف السبيعي في مداخلة مع برنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، أن بعض العطور تُسبب النفور منها في حال استخدامها خلال الصيف.

وكان السبيعي قد شدد على أن عطور الرجال تحتوي على الروائح الحمضية، وأما عطور النساء فتحتوي على نبات الورد والروائح المكياجية.

م. عمر السبيعي .. خبير وجامع للعطور : العطور المناسبة للصيف تختلف عن الشتاء خصوصا مع ارتفاع درجة الحرارة لدينا وبعضها تسبب النفور منها في حال استخدامها خلال الصيف@omarmalsubaie#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/nF6ZgNVRvR — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2021