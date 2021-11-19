قد يسبب الموت المفاجئ.. مختصة تحذر من إعطاء الأطفال العسل قبل هذا السن (فيديو)

محررو المناطق

حذرت مدربة تثقيف الأم والطفل، شيخة القحطاني، من إعطاء الأطفال الأقل من عام العسل.

وأوضحت في لقاء مع برنامج” سيدتي” على “روتانا خليجية”، أن العسل يحتوى على أنواع من البكتريا، وفي حال تناول الطفل له قبل عام فإن البكتريا تترسب في معدته مما يهدد صحته وخاصة أن جهازه المناعي لم يكتمل.

وأكدت أن الأطفال قد يتعرضون للتسمم بسبب هذا الفعل الخاطئ، وقد يؤدي ذلك إلى الموت المفاجئ.

كما حذرت من وضع التمر في فم الأطفال قبل سن العام، لافتة إلى أنه ينصح بـ” التحنيك” بعد سن عام.

شيخة القحطاني.. مدربة تثقيف الأم والطفل: حذار من إعطاء الطفل العسل قبل سن العام قد يسبب الموت المفاجيء .. وهذه طريقة “التحنيك” السليمة @shikahq0#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/45QsyC8uFr — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2021