التحالف يكشف تفاصيل فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء

المناطق- وكالات:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، فشل إطلاق الحوثيين لصاروخين بالستيين من جنوب صنعاء.

وأشار التحالف، في بيان، مساء الجمعة، إلى سقوط الصاروخين البالستيين بالداخل اليمني بعد إطلاقهما.

ونوه التحالف إلى أن عملية الإطلاق اتخذت الأعيان المدنية والمدنيين دروعا بشرية بقرية ضبر.

وكان التحالف العربي قد نفذ 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف التحالف في بيان، أنه نفذ 7 عمليات استهداف بالساحل الغربي لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين.

أكد التحالف أن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 100 عنصر إرهابي وتدمير 19 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.