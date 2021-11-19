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هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل

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هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل

هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل
http://almnatiq.net/?p=1070407
محررو المناطق

أكد المحامي عماد السنوسي، أن القانوني محاسب على ألفاظه أمام مجالس القضاء وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى عدم صحة معاقبة مشرف قروب الواتساب بالسجن والغرامة إذا طرد أحد أعضائه.

ووفقاً لـ” عكاظ”، قال “السنوسي”، إن الخبر المتداول عارٍ من الصحة ويشوبه النقص والقصور الجلي في طياته، إذ يجب إيضاح ذلك بشكل مفصل لمنع اللبس بين أفراد العامة، ولكي يصل للمجتمع بشكل صحيح، كونه أطلق في ذلك أمرا في غاية الخطأ.

وفنّد السنوسي الحالة الجدلية قائلا: “إن جئنا للفعل وتفصيله ومعرفة حقيقته فيمكننا حينها معاقبة الفاعل وليس تجريمه فالعقاب هنا يكون تعويض الشخص الذي تمت إزالته لا أكثر ولا أقل، نظراً لأن الفعل المرتكب ليس مسؤولية جنائية”.

وكان مصدر بوزارة العدل، أكد أن الوزارة تعتزم وضع ضوابط تنظم الظهور الإعلامي للمحامين وذلك عقب الظهور المثير للجدل من قبل بعضهم، والذين أدلوا بتصريحات بغرض تحقيق الكسب الإعلامي والشهرة.

وقال المصدر، إن الوزارة لاحظت عدم التزام بعض المحامين، وشددت على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد والقرارات ذات الصلة، حال المشاركة في وسائل الإعلام والإعلان، بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني، والمحافظة على خصوصية عملائهم أو غيرهم، وسرية معلوماتهم وبياناتهم، وفقا لـ”أخبار 24″.

وشددت الوزارة على المحامين بتجنب ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة، وحماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

وكانت منصات التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحات لبعض المحامين مؤخرا حملت مضامين مثيرة مثل منع الزوج زوجته من قيادة المركبة، ومقاضاة مدير قروب واتساب قام بطرد أحد أعضائه.

 

 

 

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