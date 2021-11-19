تعزيز التعاون بين التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم بعفيف

المناطق ـ الرياض:

عقد مركز التنمية الاجتماعية بعفيف التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، مذكرة تفاهم مع ادارة التعليم بالمحافظة في مجالات التدريب وتنظيم الفعاليات.

وتنص الاتفاقية التي حضرها محافظ عفيف سعد بن محمد بن معمر، على التعاون بين الجهتين في تنفيذ البرامج التدريبية والتطويرية وتبادل الخبرات المميزة والكفاءات بين الجهتين.

وتتضمن مذكرة التفاهم، الاتفاق على المشاركة في تنظيم البرامج والفعاليات والملتقيات الرسمية، مع الاستفادة من المنشآت والمراكز والصالات وتفعيل الزيارات الطلابية لمنشآت الطرفين مع بداية كل فصل دراسي.

ونفذ المركز بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، مبادرة الأمن والسلامة التي استهدفت 27 موظفًا وموظفة من منسوبي المركز؛ لتعريفهم بوسائل السلامة في بيئة العمل.