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“الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)

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“الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)

“الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070419
محررو المناطق

أكد المهندس هشام سعيد المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، أن خدمة تجنب الزائرين أوقات الذروة متاحة طوال العام لجميع أنواع التصاريح المطروحة بتطبيق “توكلنا”.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، إطلاق تحديث جديد لتطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، لتوضيح أوقات الذروة لتجنبها عند طلب تصريح أداء العمرة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات و الذكاء الاصطناعي “سدايا”، قد أعلنت مؤخرًا عن إضافة خدمة إصدار تصاريح الحج والعمرة للزوار والخليجيين، وذلك ضمن تحديث تطبيق توكلنا الذي أطلقته مؤخرًا.

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