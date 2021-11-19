هل الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى “ترهل الثدي”؟.. استشارية تجيب (فيديو)

محررو المناطق

أكدت مدربة تثقيف الأم والطفل، شيخة القحطاني، أن الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل، موضحة أنه يجب الاستمرار فيها لمدة 6 شهور على الأقل ولا مانع أن تمتد إلى عامين.

وكشفت في لقاء متلفز اليوم الجمعة، أن الرضاعة لا ترهل الثدي كما هو شائع.

الجدير بالذكر أن “القحطاني” حذرت في تصريحات سابقة من إعطاء الأطفال الأقل من عام العسل، لكونه يحتوى على أنواع من البكتريا، وفي حال تناول الطفل له قبل عام فإن البكتريا تترسب في معدته مما يهدد صحته وخاصة أن جهازه المناعي لم يكتمل.

وأكدت أن الأطفال قد يتعرضون للتسمم بسبب هذا الفعل الخاطئ ، وقد يؤدي ذلك إلى الموت المفاجئ.

كما حذرت من وضع التمر في فم الأطفال قبل سن العام، لافتة إلى أنه ينصح بـ” التحنيك” بعد سن عام.

شيخة القحطاني.. مدربة تثقيف الأم والطفل: الرضاعة الطبيعية مهمة جدا للطفل .. على الأقل لمدة 6 شهور ولا مانع أن تمتد إلى عامين .. والرضاعة لا ترهل الثدي كما هو شائع @shikahq0#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lCZ2gu6xoz — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 19, 2021