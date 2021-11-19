“الأمر بالمعروف” تُحذر في ندوة بالباحة من خطر جماعة الإخوان

المناطق ـ الباحة:

عقد مدير وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ حسين بن علي بكار، لقاءً لتعزيز الأمن الفكري “عن بُعد” لمنسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الباحة.

وبيّن دور الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التحذير من جماعة الإخوان من خلال البرامج المقامة، والحملات المُنفذة، والدروس واللقاءات العلمية.

ونوه إلى ضرورة الاهتمام على مواصلة الجهود للتحذير من خطر الإخوان، داعيًا منسوبي الفرع إلى الاجتهاد في تحقيق أهداف ورؤية الرئاسة العامة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشار مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشيخ منصور بن علي شراحيلي، إلى أن برنامج “دور عضو الهيئة في تحقيق الأمن الفكري” يأتي امتدادًا للدور الفاعل للرئاسة العامة في ممارسة اختصاصاتها بتميز وإبداع.