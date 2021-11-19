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وصل سعرها لمليون ريال.. قصة أشهر شائعة في المملكة حول مكائن “سنجر” (فيديو)

وصل سعرها لمليون ريال.. قصة أشهر شائعة في المملكة حول مكائن “سنجر” (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070438
محررو المناطق

سلط تقرير نشره برنامج “إم- بي-سي في أسبوع ” على شائعة انتشرت منذ 10 سنوات حول وجود الزئبق الأحمر بمكائن الخياطة من نوع “سنجر”.

وأوضح التقرير أنه بسبب هذه الشائعة ارتفع سعر “سنجر” من 300 ريال إلى مليون ريال، لافتا إلى أنه كان يتم الاستشهاد على صحة الماكينة من خلال تقريب أجهزة الجوال من إبرة الخياطة، وإذا اختفت الشبكة فإن ذلك دليلا على أنها تحتوي على الزئبق الأحمر.

وأضاف أن البعض قاموا ببيع هذه الماكينات بأسعار مرتفعة للغاية، وصلت أحيانا إلى مليون ريال، مشيرا إلى أنها مجرد ماكينة عادية، ولا أحد يدري من نشر هذه الشائعة.

الجدير بالذكر أن البعض ادعى أن الزئبق الأحمر الموجود في الماكينة يساعد في تمكين الإنسان من تسخير الجن، واستخراج كنوز من الأرض.

 

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