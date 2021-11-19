“العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)

محررو المناطق

كشفت وزارة العدل، عن عدم جواز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا.

وأوضح المحامي حمود الناجم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن اللائحة أعطت تقديرًا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ.

ولفت إلى أن النظام راعى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ؛ كون ذلك قد يُسبب ضررًا متعدد يتعلق بالأسرة.

فيديو | #العدل: لا يجوز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعا.. ومحامٍ لـ #نشرة_النهار: اللائحة أعطت تقديرا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ وفيها إفصاح وتحري وتدقيق حتى يصل منها إلى عدم مماطلة المدين ويحفظ حق الدائن #الإخبارية pic.twitter.com/0VL2zFll8q — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021