احدث الأخبار

شاهد.. انقلاب سيارة مواطنة بسبب دخول متهور لقائد مركبة أخرى بالدمام
أبرز المواد
 “التحالف”: تدمير مسيرة حوثية بعد انطلاقها من مطار صنعاء
أبرز المواد
 ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية
أبرز المواد
 متحدث السفارة الأمريكية يكشف تفاصيل هامة عن “استخراج التأشيرات” (فيديو)
أبرز المواد
 الحكومة اليمنية: ميلشيا الحوثي لازالت تشكل خطرا على الملاحة الدولية
أبرز المواد
 “العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)
أبرز المواد
 التحالف: بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.. وتدمير 3 طائرات مسيرة
أبرز المواد
 وصل سعرها لمليون ريال.. قصة أشهر شائعة في المملكة حول مكائن “سنجر” (فيديو)
أبرز المواد
 “الأمر بالمعروف” تُحذر في ندوة بالباحة من خطر جماعة الإخوان
محليات
 تعزيز التعاون بين التنمية الاجتماعية وإدارة التعليم بعفيف
منطقة الرياض
 هل الرضاعة الطبيعية تؤدي إلى “ترهل الثدي”؟.. استشارية تجيب (فيديو)
أبرز المواد
 “الحج والعمرة”: خدمة تجنب أوقات الذروة متاحة طوال العام (فيديو)
أبرز المواد
شاهد.. انقلاب سيارة مواطنة بسبب دخول متهور لقائد مركبة أخرى بالدمام

شاهد.. انقلاب سيارة مواطنة بسبب دخول متهور لقائد مركبة أخرى بالدمام

أبرز المواد
“التحالف”: تدمير مسيرة حوثية بعد انطلاقها من مطار صنعاء

“التحالف”: تدمير مسيرة حوثية بعد انطلاقها من مطار صنعاء

أبرز المواد
ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية

ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية

أبرز المواد
متحدث السفارة الأمريكية يكشف تفاصيل هامة عن “استخراج التأشيرات” (فيديو)

متحدث السفارة الأمريكية يكشف تفاصيل هامة عن “استخراج التأشيرات” (فيديو)

أبرز المواد

“العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)

“العدل”: لا يجوز الحجز على دار سكن المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070442
محررو المناطق

كشفت وزارة العدل، عن عدم جواز الحجز على الدار التي يسكنها المنفذ ضده ومن يعولهم شرعًا.

وأوضح المحامي حمود الناجم في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، أن اللائحة أعطت تقديرًا لقاضي التنفيذ فيما يوجبه من إيقاع التنفيذ.

ولفت إلى أن النظام راعى الحالات التي لا يجوز فيها التنفيذ؛ كون ذلك قد يُسبب ضررًا متعدد يتعلق بالأسرة.

 

Advertisements

روابط ذات صلة

هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل

هل يعاقب القانون من يحذف عضو بقروب “واتساب”؟.. محام يحسم الجدل
مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)

مواطن يبتكر تطبيقًا للتواصل بين الجيران.. وهذه قصته (فيديو)
استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)

استشاري: تعاطي المخدرات يُعطل مناطق جذع الدماغ ويسبب كارثة (فيديو)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*