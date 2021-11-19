الحكومة اليمنية: ميلشيا الحوثي لازالت تشكل خطرا على الملاحة الدولية

المناطق- وكالات:

اتهمت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الإرهابية بأنها لا تزال تشكل خطرا على الملاحة الدولية.

وأوضحت الحكومة اليمنية، أن العمليات العسكرية في الساحل الغربي تهدف إلى تأمين الممرات المائية، مشيرة إلى أنها تدعو مشايخ القبائل إلى عدم الزج بالأطفال في المعارك.

كما ناشدت الحكومة اليمنية قبائل اليمن بحقن دماء ما تبقى من أبنائهم الذين تستخدمهم الميليشيات.

الجدير بالذكر أن قوات التحالف العربي باليمن قد نفذت 28 عملية استهداف للميليشيا الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.