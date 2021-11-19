متحدث السفارة الأمريكية يكشف تفاصيل هامة عن “استخراج التأشيرات” (فيديو)

محررو المناطق

قال المتحدث الرسمي للسفارة الأمريكية بالرياض، محمد البرغوثي، إن العلاقات الأمريكية – السعودية تشهد تطورا ملحوظاً في العديد من المجالات.

وأوضح في لقاء مع “الإخبارية”، أن التبادل التعليمي يعد أحد الأعمدة الأساسية في العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تحرص دومًا على وصول الطلاب المبتعثين إلى الجامعات والمعاهد التعليمية في أسرع وقت.

وذكر أن القنصلية الأمريكية تعطي الأولوية في إعطاء التأشيرات للدراسة والحالات الصحية الطارئة، بالإضافة إلى تأشيرات العمل الطارئة.

ولفت إلى أن السفارة الأمريكية تعمل على زيادة مواعيد استخراج التأشيرات بطريقة آمنة وفعالة.

فيديو | متحدث السفارة الأمريكية: نعمل على زيادة مواعيد استخراج التأشيرات #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/uWozaLAP3i — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 19, 2021