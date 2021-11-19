ضبط مقيم احتال على مستخدمي تطبيقات الألعاب الإلكترونية بالشرقية

المناطق ـ الشرقية:

ألقت شرطة المنطقة الشرقية، القبض على مُقيم نفذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، بأن الجهات الأمنية بشرطة محافظة الأحساء، تمكنت من تحديد هوية أحد الجناة والقبض عليه، إثر تمكينه آخر من جنسيته خارج المملكة من تنفيذ عمليات نصب واحتيال على حسابات مستخدمين لتطبيقات ألعاب إلكترونية، وذلك بتفعيل شرائح اتصال محلية بأسماء مجهولة يتواصل من خلالها مع ضحاياه.

ولفت إلى أن الشخص الآخر مقيم من الجنسية السورية مخالف لنظام الإقامة – متغيّب عن العمل، حيث ضبط بحوزته أجهزة متنقلة مزودة بالشرائح المستخدمة في تنفيذ عمليات الاحتيال، مبينًا أنه تم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته للنيابة العامة بالمنطقة الشرقية.