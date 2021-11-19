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“التحالف”: تدمير مسيرة حوثية بعد انطلاقها من مطار صنعاء

“التحالف”: تدمير مسيرة حوثية بعد انطلاقها من مطار صنعاء
http://almnatiq.net/?p=1070466
المناطق ـ وكالات:

أعلن التحالف العربي، اليوم الجمعة، تدمير طائرة مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية انطلقت من مطار صنعاء.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن عن بدء تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد.

وأضاف التحالف في بيان، مساء الجمعة، أنه تم تدمير 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

وبدعم من قوات التحالف، تقود قوات الجيش اليمني، طوال الأيام الماضية، معارك عنيفة لدحر ميليشيات الحوثي في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وتمكنت القوات اليمنية من صد العديد من الهجمات التي شنتها الميليشيات على مدن ومناطق مأرب، كما أفشلت قوات المقاومة الشعبية هجمات للانقلابيين في جبهات القتال جنوب محافظة مأرب، تكبّدت على إثرها الميليشيات خسائر بشرية ومادية فادحة، وفق المركز الإعلامي للجيش.

يذكر أن ميليشيات الحوثي تشن منذ فبراير 2021 هجمات على محافظة مأرب الاستراتيجية والغنية بالنفط، رغم التنديدات الدولية التي حذرت من المخاطر الهائلة، التي تهدد آلاف النازحين الذين لجأوا إلى مأرب هرباً من الصراعات في بقية مناطق البلاد.

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