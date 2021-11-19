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استشاري يبتكر أداة متطورة تساعد فاقدي البصر على التعرف على الوجوه (فيديو)

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استشاري يبتكر أداة متطورة تساعد فاقدي البصر على التعرف على الوجوه (فيديو)

استشاري يبتكر أداة متطورة تساعد فاقدي البصر على التعرف على الوجوه (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1070484
محررو المناطق

تمكن استشاري الأذن وزراعة القوقعة، الدكتور حسن الشهري، من ابتكار أداة متطورة يمكنها أن تُغني الكفيف عن استخدام العصا التقليدية.

وأوضح” الشهري” خلال تصريحات متلفزة، أن الجهاز يستطيع تعريف الكفيف بالبيئة المحيطة دون الحاجة إلى أشخاص آخرين، بحيث يكون قادرًا على معرفة الأماكن ومحتويات بيئتها.

ولفت إلى أن الاختراع يمكنه التعرف على الوجوه، حيث يستطيع التعرف على أوجه المشاهير أو الأشخاص القريبين من الكفيف، وذلك بعد تسجيلهم على الذاكرة السحابية الخاصة بالجهاز.

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