تبلغ 8 سنوات.. فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة ينقذ حياة طفلة

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نجح فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال ببيشة، من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات، كانت تعاني صعوبة شديدة في البلع وصعوبة في التنفس وكثرة نزول اللعاب.

وأوضحت صحة بيشة، أن طوارئ المستشفى استقبلت الطفلة وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وظهور النتائج تبين وجود رأس سلسلة معدنية مدببة الحواف محشورة في أعلى المرئ، وقرر الفريق الطبي المعالج أجراء عملية جراحية عاجلة تكللت بالنجاح ولله الحمد، وقد خرجت الطفلة وهي بصحة وعافية.

أجرى العملية فريق طبي مكون من؛ الدكتورة نجوى حامد استشاري أذن وأنف وحنجرة،الدكتور مهدي فلّه استشاري تخدير . والدكتور وائل السيد أخصائي اذن وأنف وحنجرة،