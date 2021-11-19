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متدربو الكلية التقنية بأبها يبتكرون مدن ذكية تتحكم في الأحمال الكهربائية

متدربو الكلية التقنية بأبها يبتكرون مدن ذكية تتحكم في الأحمال الكهربائية

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متدربو الكلية التقنية بأبها يبتكرون مدن ذكية تتحكم في الأحمال الكهربائية

متدربو الكلية التقنية بأبها يبتكرون مدن ذكية تتحكم في الأحمال الكهربائية
http://almnatiq.net/?p=1070499
محررو المناطق

أكد عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، أن المدن الذكية في عصرنا الحالي توجّه أغلب الدول المتقدمة ويمكن تلخيص ذكاء المدن في نوعية الخدمات التي تعطيها لساكنيها وهي خدمات ذكية موصولة بشبكة الإنترنت وبالتالي سهولة الوصول لمختلف الخدمات عن بعد وربط كل أجزاءها بالشبكة حتى يسهل التحكم فيها والاستفادة من كل التقنيات الحديثة.

وبين أن التحدي الأكبر حاليا هو التصدي لظاهرة التلوث الكبرى التي تهدد البشرية وخاصة سكان المدن بسبب الانبعاثات بمختلف أنواعها.

من هذا المنطلق، فإن المدن المستقبلية ستكون مدن ذكية ونقية: Smart and Clean City.

وأضاف أنه إيمانا بتوجه المملكة من خلال رؤية 2030 في جعل الذكاء الاصطناعي سمة تميز الشعب السعودي وتصور المدن السعودية الأكثر ذكاء والأفضل للعيش فيها بعيدا عن التهديدات البيئية، قامت الكلية التقنية بأبها بعمل نادي تقني متخصص في المدن الذكية والنقية تحت مظلة مركز الموهوبين والابتكارات بإشراف الدكتور عبد الحق الفرشيشي مدير مركز الموهوبين والابتكارات.

وأثمرت جهود متدربي الكلية التقنية بأبها مشروع متمثل في مدينة ذكية تتحكم في الاحمال الكهربائية المتواجدة في المدينة بصفة كلية عن بعد.

وأوضح الدكتور الفرشيشي أنه تمثل هذه الأحمال عناصر مهمة في ذكاء المدن و بالتالي فكرنا في هذا المشروع في جعل الاحمال الكهربائية كافة ذكية ووقع ربطها بمتحكم الكتروني راسبيري حيث قمنا بتصميم تطبيقات على الجوال حتى نتمكن في التحكم في الانارة العمومية عن بعد والتحكم في الشاشات المتواجدة في اركان المدينة عن بعد والتحكم في الانارة و المكيفات و الاستعمالات الثانية في المباني الحكومية عن بعد, كما صممنا تطبيقات في الأجهزة الذكية تسهل الخدمات للمواطن كإمكانية حجز مكان في مواقف السيارات من المنازل قبل التوجه للاماكن التجارية أو العمومية.

وأشار إلى أهمية جعل المدينة نقية والاعتماد على الطاقة الشمسية كمصدر الطاقة الرئيسي في هذه المدينة لتغذية كل الخدمات، وهذا ما يساعد في تقليل الانبعاثات داخل المدينة.

كما تم نشر حساسات إلكترونية في الشوارع الرئيسية وأماكن التجمعات لتحسس الغازات المنبعثة في الهواء ووقع ربطها بمتحكم إلكتروني يعطي القراءات لنسب التلوث بصفة لحظية وهو ما يساعد في التدخل عندما تتجاوز هذه النسب القيم العادية.

وأكد أن هذا المشروع نقطة انطلاق للعمل في الذكاء الاصطناعي المتعلق بالمدن الذكية والنقية Smart and Clean City وتقنيات الذكاء في المنازل الذكية Smart Home.

وعبر عن شكره وتقديره وامتنانه لعميد الكلية ووكيلها على مايلقاه مركز الموهبين بالكلية من دعم واهتمام ومتابعة.

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