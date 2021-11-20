“الأوقاف” تدعو إلى المسارعة للتقدم لـ “منصة إحكام” لإثبات تملك الوقف

محررو المناطق:

طالبت الهيئة العامة للأوقاف، الواقفين والنظار، بالمسارعة بتقديم المستندات والوثائق الداعمة للتملك، وذلك عبر منصة إحكام التابعة لعقارات الدولة لإثبات الملكية، قبل انتهاء الموعد المحدد.

وقالت الهيئة، إنه بالإمكان إثبات تملُّك الوقف عبر المنصة المخصصة لتقديم الطلبات “إحكام”، وذلك قبل انتهاء الموعد المحدد في الخامس من جمادى الأولى القادم، الذي لم يتبقَّ عليه سوى أقل من 20 يومًا.

وفي وقت سابق، الهيئة العامة لعقارات الدولة والهيئة العامة للأوقاف، مذكرة تعاون، تهدف إلى التنسيق حيال طلبات تملُّك العقارات الوقفية لدى الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملُّك بمنصة إحكام، بجانب الاستفادة من تجربة الهيئة العامة لعقارات الدولة في بناء قاعدة بيانات إلكترونية لنظام المعلومات الجغرافية لعقاراتها، وغيرها.

يذكر أن الهيئة العامة لعقارات الدولة بدأت في استقبال الطلبات العام الماضي، وحددت الهيئة 18 موقعًا لا يجوز التملك فيها وفقًا للمادة الثالثة من قواعد وشروط قبول طلب التملك، التي تضمنت أن يكون الطلب مقدمًا خلال سنة من تاريخ 5-5-1442 هـ، الموافق 20-12-2020م.

كذلك، ألا يكون سبق الفصل فيه بحكم قضائي مكتسب الصفة النهائية، وألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعًا، أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.