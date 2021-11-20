انطلاق مهرجان الأنعام الأول بحفر الباطن

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أطلقت غرفة حفر الباطن أمس فعاليات مهرجان الأنعام الأول بمشاركة عدد كبير من ملاك وتجار المواشي بجميع الأنواع والفئات.

وتضمن المهرجان مزاد الأنعام مسابقة المزاين بجميع الفئات وأركان خاصة بالأسر المنتجة وعربات طعام، والمطاعم ومسابقات للأطفال والألعاب النارية.



وأشار أمين عام غرفة حفر الباطن والمشرف على المهرجان أنور الشامي إلى أهمية دعم وتنمية الحراك الاقتصادي في المحافظة وإبراز الميزة النسبية لها في قطاع الثروة الحيوانية حيث تعد حفرالباطن هي المورد الأول للأنعام بالمملكة والخليج، موضحا أن عدد ملفات المربين المسجلين بمحافظة حفرالباطن بلغ 25 ألف مرب.