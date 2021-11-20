“الأرصاد”: سحب رعدية وتدني مستوى الرؤية على محافظة العيص

المناطق - المدينة المنورة:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره بشأن حالة الطقس اليوم السبت، تكوّن سحب رعدية ممطرة على محافظة العيص تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

وأوضح “الوطني للأرصاد”، أن هذه الحالة تبدأ الساعة الـ11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً .كما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية الجنوبية منها ( القنفذة والليث ) وكذلك على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة، الرياض، كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، الشرقية.