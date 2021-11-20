حدث بجدة.. ابتكار أول دواء في العالم للسكري من النوع الثاني

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أعلن فريق طبي في جدة، ابتكار أول دواء على مستوى العالم في شكل أقراص لتعزيز السيطرة على مستوى السكر بالدم لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، ما يمثل أملا جديدا لمرضى السكري من النوع الثاني.

ونقلت تقارير إعلامية، عن رئيس قسم الغدد ومركز السكري بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني بالرياض، الدكتور رائد الدهش، قوله، إن هناك عبئًا صحيًّا عالميًّا هائلاً، وتهديدًا يُشكِّله مرض السكري ومضاعفاته؛ فعلى الصعيد المحلي شهدت المملكة العربية السعودية زيادة كبيرة في انتشار مرض السكري.

وتحتل المملكة المرتبة الثانية في الشرق الأوسط والسابعة عالميًّا من حيث معدل الإصابة بمرض السكري، وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية.

وأضاف رئيس مركز السكري، أن هناك العديد من الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني في السعودية يكافحون من أجل السيطرة على نسبة السكر بالدم؛ ما يستدعي تقديم المزيد من خيارات العلاج. ويأتي العقار ليكون بمنزلة خطوة مهمة لتزويد مرضى السكري بمزايا علاجية مفيدة، بقرص يؤخذ يوميًّا بكل سهولة وراحة.

بدورها، قالت الدكتورة دانية الخفاجي، استشارية الغدد الصماء في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل ومديرة برنامج زمالة السكري بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية في الخُبر، إن خطورة ارتفاع مستوى السكر في الدم لا تقتصر على الأعراض الحادة التي تصيب المريض نتيجة لذلك فقط، بل في مضاعفات المرض الصحية.

وأوضحت “الخفاجي”، أن اتباع نمط حياة غير صحي في السعودية يؤدي إلى تسارع كبير وملحوظ في زيادة الوزن والسمنة المفرطة، ما يساهم بنسبة كبيرة في زيادة معدلات مرضى السكري من النوع الثاني، إضافة إلى المعدلات المنخفضة للحركة والنشاط البدني، وارتفاع نسبة التدخين.. مفيدة بأن ذلك يزيد من احتمال الإصابة بأمراض أخرى مرتبطة بالسكري، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية.

يأتي هذا في وقت، عبر فيه استشاري طب الأسرة، الدكتور أشرف أمير، عن سعادته بتطوير علاج جديد ورائد بالمملكة، يوفر للأشخاص الذين يعانون مرض السكري من النوع الثاني فوائد علاجية، تساعدهم في التحكم في مستويات السكر بالدم عبر تحسين وظائف خلايا البنكرياس، إضافة إلى تقليل وزن الجسم.

وأوضح أن العلاج الجديد يضع معيارًا جديدًا لعلاج مريض السكري من النوع الثاني، من خلال تحسين نسبة القبول والالتزام لبعض المرضى مقارنة بالتركيبات القابلة للحقن من ناهضات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1 RA)؛ الشيء الذي ساعد على بدء علاج ناهضات الببتيد الشبيه بالجلوكاجون (GLP-1RA) في مراحل مبكرة.

يشار إلى أن مرض السكري من النوع الثاني يشكّل ما نسبته 90 % من الحالات في المملكة- بحسب تقارير وزارة الصحة؛ إذ جرى تسجيل في عام 2019، 4.3 مليون حالة إصابة بالسكري بالمملكة، بسرعة انتشار عالية بلغت ما يقارب 25% من السكان البالغين، ومن المتوقع أن تصل إلى 50 % في عام 2030.