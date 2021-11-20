عشرات القتلى بصفوف الحوثيين جراء معارك مع الجيش اليمني جنوب مأرب

المناطق- وكالات:

سقط عشرات الحوثيين بين قتيل وجريح، جراء معارك عنيفة بين الجيش اليمني وميلشيا الحوثي على جبهات جنوب مأرب، مساء أمس، بحسب ما ذكرته قناة العربية، نقلا عن مصادر ميدانية.

وتأتي المعارك في ظل إسناد جوي مكثف لطيران تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي دمر أهدافًا ثابتة ومتحركة للميليشيات، إذ شهدت الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب اليمنية، معارك عنيفة بين قوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة، وميليشيات الحوثي المدعومة من إيران من جهة أخرى.

وذكرت العربية، أن المعارك تشتعل في ثلاث جبهات، هي جبهة “ذنة” على مشارف الروضة بصرواح، وجبهة لعيرف في مديرية الجوبة، وجبهة أم ريش في حريب.

يشار أن ميليشيا الحوثي كانت قد اعترفت بمقتل 14.700 من عناصرها في معارك مأرب منذ يونيو الماضي.

والخميس، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذه 35 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيا الحوثيين في مأرب والجوف خلال 24 ساعة. وأضاف أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية، بينما الخسائر البشرية في صفوف الحوثيين تجاوزت مقتل 200 إرهابي.