إصابة شخص في انفجار أسطوانة فريون بمحل صيانة أجهزة كهربائية.. و”مدني سكاكا” يكشف التفاصيل (صور)

المناطق ـ الجوف:

وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، انفجار أسطوانة فريون بمحل صيانة أجهزة كهربائية بمدينة سكاكا في منطقة الجوف، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد الأشخاص.

قال “الدفاع المدني” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدني سكاكا باشر حادث انفجار أسطوانة فريون بمحل صيانة أجهزة كهربائية، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد الأشخاص، وحالته مستقرة ، موضحًا إنه تم السيطر على الانفجار وإخماد الحريق.

باشر مدني #سكاكا حادث انفجار أسطوانة فريون بمحل صيانة أجهزة كهربائية، نتج عنه إصابة طفيفة لأحد الأشخاص، وحالته مستقرة – ولله الحمد. pic.twitter.com/D3DUXf8Kqs — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) November 19, 2021