عند الإصابة بالحروق.. 7 أشياء يجب فعلها و6 محاذير

محررو المناطق:

كشفت وزارة الصحة، الإسعافات الأولية التي يجب القيام بها عند تعرض الشخص إلى الحروق، محددة في الوقت ذاته الأوقات التي يجب فيها زيارة الطبيب.

وعبر موقع الوزارة الإلكتروني، قالت الصحة، إن هناك نحو 7 خطوات يجب فعلها عند الإصابة بالحروق، داعية مرضى ومصابي الحروق لتجنب القيام ببعض السلوكيات لعدم تفاقم الإصابة.

وأشارت الصحة، إلى أنه من الطبيعي ظهور ندبات وتغيرات في لون الجلد في مرحلة التشافي، مؤكدة أن هناك معنة يجب عدم التمهل فيها والمسارعة بزيارة الطبيب، وذلك في حالة ملاحظة أعراض بعينها.

وجاءت الخطوات التي يجب اتباعها عند الإصابة بالحروق كالتالي:

– الاستحمام بدرجة حرارة معتدلة.

-استخدام مرطبات الجلد الخالية من اللانولين والكحول.

-استخدام واقي شمسي.

-الالتزام بتعليمات الأدوية وتغطية الجروح قبل الاستحمام.

-ارتداء الملابس الدافئة.

-الجلوس ورفع الساقين في حال تغير لون الجلد بعد المشي.

-الحركة بشكل معتدل لتحريك الدورة الدموية.

وفيما يخص السلوكيات التي لا يجب أن يفعلها مصابي الحروق:

-الدخول في حوض الاستحمام.

-حك المنطقة المصابة.

-تعريض المنطقة المصابة للشمس.

-فرك الجسم بقوة اثناء الاستحمام.

-تعريض المنطقة المصابة للحروق والأدوات الحادة.

-لبس الملابس والأحذية الضيقة التي تسبب ضغط وتقرح للجلد.